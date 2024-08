06.08.2024 13:39 Unfall am Hauptbahnhof! Mann stürzt in Spalt zwischen Zug und Bahnsteig

Am Hamburger Hauptbahnhof ist am heutigen Dienstag ein Mann in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig gestürzt. Er wurde dabei verletzt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Dramatischer Unfall am Hauptbahnhof: In Hamburg ist am heutigen Dienstag ein Mann (72) auf die Gleise gestürzt! Am Hamburger Hauptbahnhof ist am heutigen Dienstag ein Mann in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig gestürzt. Er wurde dabei verletzt. © Lenthe-Medien Wie eine Sprecherin der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte, kam es gegen 11.50 Uhr zu dem Unglück. Demnach stürzte der Mann beim Einsteigen am Gleis 5 in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug. Der Strom wurde sofort abgeschaltet, während sich eine zufällig anwesende Rettungssanitäterin um den Verletzten kümmerte. Kurz darauf trafen auch die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort ein. Der 72-Jährige hatte eine sichtbare Platzwunde am Kopf erlitten und kam nach der Erstversorgung am Gleis mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Hamburg Unfall Auto kracht gegen Mast: Fahrer flüchtet Wie die Bundespolizei mitteilte, kann ein Fremdverschulden als Ursache ausgeschlossen werden. Der Rentner stolperte am Bahnsteig und stürzte dann in den Spalt. Der Zugverkehr am Hauptbahnhof wurde durch den Unfall zeitweise erheblich beeinträchtigt. Gegen 12.20 Uhr konnte die Streckensperrung schließlich wieder aufgehoben werden. Erstmeldung: 13.23 Uhr. Aktualisiert. 13.39 Uhr

