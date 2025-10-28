Vorübergehende Sperrung: Schiff rammt Freihafenelbbrücke

Hamburg - Ein Binnenmotorschiff hat die Hamburger Freihafenelbbrücke gerammt und das Bauwerk beschädigt. Die Brücke sei vorläufig für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Das Schiff hatte den Angaben zufolge Container geladen, die gegen die Brücke stießen. Die Ladung wurde ebenfalls beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Freihafenelbbrücke in der Hafencity an der Elbe. © Jonas Walzberg/dpa

Das Schiff wollte in Richtung des Peutehafens fahren, der stromaufwärts hinter der Brücke liegt. Die Unglücksursache ist unklar.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass der 35 Jahre alte Kapitän unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden habe, hieß es.



Der Unfall geschah am Dienstag gegen 5 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Flut nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt schon deutlich über den vorausberechneten Wert gestiegen.

Die Durchfahrtshöhe unter der Brücke ist vom Wasserstand abhängig.

Die fast 100 Jahre alte Freihafenelbbrücke führt parallel zu den Neuen Elbbrücken über die Norderelbe. Sie wurde 1926 gebaut, um im damaligen Freihafen eine eigene Elbquerung zu schaffen. Sie ist sanierungsbedürftig, eine Grundinstandsetzung wurde jedoch verschoben.

