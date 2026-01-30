Zwei Personen von U-Bahn überrollt: Einsatzkräfte schließen Tötungsdelikt nicht aus

Hamburg - Tragischer Unfall in der Hansestadt : Am Donnerstagabend gegen 22.07 Uhr überrollte eine U-Bahn zwei Personen auf dem Gleis, die daraufhin verstorben sind.

Zwei Personen wurden am Donnerstagabend in Hamburg von einer U-Bahn überrollt. © CityNews TV

Nach ersten Erkenntnissen haben sich unabhängig voneinander zwei Menschen auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Wandsbek-Markt befunden, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Mit dem Einfahren der Bahn ergriff die eine Person die andere und stürzte sich gemeinsam mit ihr vor den Zug.

Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, so der Sprecher weiter. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Die Identifizierung der Verstorbenen stehe derzeit noch aus.