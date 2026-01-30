Zwei Personen von U-Bahn überrollt: Einsatzkräfte schließen Tötungsdelikt nicht aus
Hamburg - Tragischer Unfall in der Hansestadt: Am Donnerstagabend gegen 22.07 Uhr überrollte eine U-Bahn zwei Personen auf dem Gleis, die daraufhin verstorben sind.
Nach ersten Erkenntnissen haben sich unabhängig voneinander zwei Menschen auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Wandsbek-Markt befunden, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Mit dem Einfahren der Bahn ergriff die eine Person die andere und stürzte sich gemeinsam mit ihr vor den Zug.
Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, so der Sprecher weiter. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Die Identifizierung der Verstorbenen stehe derzeit noch aus.
Weitere Hintergründe sind bislang noch unklar. Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt war wegen des Einsatzes für mehrere Stunden eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.
Normalerweise berichtet die Redaktion von TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da es sich aber offenbar um einen erweiterten Suizid mit polizeilichen Ermittlungen handelt, haben wir uns zu einer Berichterstattung entschlossen.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: CityNews TV