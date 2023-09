Was ist los in Hamburg? Das sind unsere Tipps fürs Wochenende

Hamburg - Es ist das Wochenende der Feste, egal ob Filme, Wiesn, Literatur oder Tiere, in Hamburg ist wieder einiges los. Hier kommen unsere Tipps:

Für Festivalleiter Albert Wiederspiel (62) ist es nach 31 Jahren sein letztes Filmfest. © Christian Charisius/dpa

Am Donnerstag wurde das 31. Filmfest Hamburg eröffnet. Bis zum 7. Oktober werden in den zahlreichen Kinos der Hansestadt 132 Langfilme aus 48 Produktionsländern gezeigt.



Am Freitag läuft beispielsweise der Dokumentarfilm "Afterwork" um 21.45 Uhr im "Metropolis", am Samstag um 19.30 Uhr "Anatomie eines Falls" im CinemaxX Dammtor und am Sonntag um 17 Uhr "Der Fall Goldmann" im "Abaton Gross".

Mehr Informationen und Tickets unter filmfest-hamburg.reservix.de.