Wetterchaos im Norden: Glätteunfälle, Schulausfall und Einschränkungen im Bahnverkehr

Zum Wochenstart wird im Norden mit Neuschnee, Glätte und einer dichten Wolkendecke gerechnet. Glätteunfälle hat es bereits gegeben.

Von Jana Steger

Hamburg/Barsbüttel/Celle - Der Winter hat den Norden fest im Griff. Zum Wochenstart wird mit Neuschnee, Glätte und einer dichten Wolkendecke gerechnet.

Mitarbeiter der Stadtreinigung sind in Hamburg wegen des Wetters im Einsatz.
Mitarbeiter der Stadtreinigung sind in Hamburg wegen des Wetters im Einsatz.  © Bodo Marks/dpa

In Hamburg und Ostholstein können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. Vereinzelt kommt es auch zu Gefrierregen. Am Nachmittag sollen die Niederschläge wieder weniger werden.

Und auch vor den Straßen macht der Winter nicht halt. Wegen eines Unfalls war die A1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld vorübergehend nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Fahrer mit seinem Kastenwagen ins Rutschen geraten. Grund dafür seien auch hier Schnee oder Glätte gewesen.

Verletzte gebe es bislang keine.

Wetterchaos im Norden: Auch Hamburger S-Bahn-Verkehr eingeschränkt

In Hannover ist eine Straßenbahn wegen des Winterwetters aus den Gleisen gesprungen. Verletzt wurde dabei niemand, der Zug sei inzwischen wieder auf die Gleise gesetzt worden.
In Hannover ist eine Straßenbahn wegen des Winterwetters aus den Gleisen gesprungen. Verletzt wurde dabei niemand, der Zug sei inzwischen wieder auf die Gleise gesetzt worden.  © Nonstopnews

Im Hamburger S-Bahn-Verkehr kommt es aufgrund der aktuellen Witterung am Montag ebenfalls zu Einschränkungen.

Die Linie S2 fährt im Moment gar nicht. Stattdessen wird empfohlen, auf die Linie S7 auszuweichen. Auf dieser Linie gibt es einzelne Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch im Bremer Nahverkehr kommt es wegen Schnee und Eis zu erheblichen Verspätungen. Zudem wurde der Betrieb der Autokraft-Busse in Teilen Schleswig-Holsteins vorerst eingestellt.

Weil Weichen eingefroren sind, hat auch die Deutsche Bahn mit Einschränkungen und Ausfällen im Fernverkehr zu kämpfen. Betroffen sei die Strecke Hannover-Uelzen-Hamburg. Auch beim Bahnunternehmen Metronom gibt es Ausfälle im Regionalverkehr: Auf der Strecke Hamburg-Uelzen fahren derzeit keine Züge, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit.

Der Rostocker Zoo bleibt am Montag ebenfalls aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auf dem Zoogelände bestehe derzeit erhebliche Rutschgefahr. Gleiches gilt für den Wildpark in Güstrow und den Tierpark Wolgast.

In Niedersachsen kommt es wegen der Wetterverhältnisse sogar zu Schulausfällen. Betroffen ist unter anderem der Landkreis Celle.

Erstmeldung um 8.25 Uhr, aktualisiert um 10.37 Uhr.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

