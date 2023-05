Erst Sommer in Hamburg, dann droht Starkregen

Hamburg - Oft sonnig und noch nicht zu heiß – das Wetter in Hamburg ist derzeit angenehm. Am Wochenende legen die Temperaturen noch einen Zahn zu. Doch es drohen auch Gewitter und Starkregen.

Am Wochenende wird es in Hamburg sommerlich und schwül-warm. © Axel Heimken/dpa

Derzeit lenkt Hoch "Ulla" wärmere und zunächst trockene, am Wochenende feuchtere Luft heran, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen bei klarem Himmel auf Werte zwischen zwei und sieben Grad.

Am Samstag gibt es viel Sonne in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nur von Südosten wird es laut DWD zeitweise wolkig. Die Temperatur steigt auf maximal 17 bis 20 Grad. An den Küsten werden es nur 15 Grad. Dort weht der Wind aus Nordost bis Ost frisch, einzelne Böen um 55 Kilometer pro Stunde sind möglich. Im Binnenland ist es etwas ruhiger.

Nachts ist es wechselnd wolkig und vereinzelt kann es Schauer oder zunächst im Süden Gewitter geben. Dabei kann es Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit, stürmische Böen um 65 km/h und kleinkörnigen Hagel geben. Die Temperatur sinkt auf 9 bis 11 Grad.

Am Sonntag wird es mit 21 bis 25 Grad sommerlich. An der Ostseeküste wird es bei auflandigem Wind um 18 Grad. Am Himmel gibt es neben viel Sonne auch Quellwolken. Örtlich kann es Schauer oder Gewitter geben.