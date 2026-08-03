Hitzewarnung und Gewitter: Im Norden drohen erneut Unwetter

Hamburg/Kiel/Schwerin - Die Woche startet im Norden sonnig, teils wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 29 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es lediglich auf Helgoland und an der Ostsee etwas kühler. Für Dienstag gilt zudem eine amtliche Hitzewarnung für Hamburg .

Erneut Unwettergefahr für den Norden. (Archivbild) © Madita Eggers/TAG24

In der Nacht auf Dienstag ziehen in Hamburg und Schleswig-Holstein Wolken auf, es kann zu Schauern und Gewittern kommen.

In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es noch niederschlagsfrei. Erst am Morgen kann es im Südwesten vereinzelte Schauer geben.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 19 und 14 Grad. Auf den Nordseeinseln frischt der Wind teilweise auf.

Am Dienstag wird es gebietsweise zunächst heiter bis wolkig, bevor im Tagesverlauf vermehrt Regen auftritt und teilweise kräftige Gewitter aufziehen.

Der DWD warnt am Dienstag zudem vor starker Hitze in Hamburg. Die Warnung gilt von 11 bis 19 Uhr. Gerade alte und pflegebedürftige Menschen sollten die Hitze meiden und ausreichend trinken.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. Es kann auch zu Unwettern kommen. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sind gebietsweise noch kräftige Regenschauer und Gewitter mit Starkregen und Unwetterpotenzial möglich. Die Minimaltemperaturen sinken auf 19 Grad.

Auch am Mittwoch zeigt sich das Wetter zunächst von seiner freundlichen Seite mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Nachmittags muss jedoch erneut mit vereinzelten Regenschauern und Gewittern gerechnet werden.