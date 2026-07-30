Starkregen und zwei Zentimeter große Hagelkörner! Schwere Gewitter im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin - Auf die Hitze folgt der große Knall! Ab Donnerstagnachmittag soll es in Hamburg und anderen Teilen Norddeutschlands ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern.

Ab Donnerstagnachmittag soll es in Hamburg und anderen Teilen Norddeutschlands ungemütlich werden. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

In der Hansestadt könnte es demnach vor allem zwischen 18 und 23 Uhr brenzlig werden. Neben schweren Gewittern, die von Südwesten aufziehen, warnt der DWD auch vor Unwetter.

Es besteht demzufolge die Gefahr von schweren Sturmböen, lokal sind auch Orkanböen möglich. Außerdem kann es zu Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter kommen.

Während es in Hamburg und Schleswig-Holstein anschließend zunächst überwiegend trocken bleiben soll, kann es in Mecklenburg-Vorpommern auch in der Nacht zu Freitag noch zu Gewittern und Sturmböen kommen.

Am Freitag selbst sowie in der Nacht zu Samstag sind auch in Hamburg und Schleswig-Holstein wieder kräftige Schauer und Gewitter möglich.