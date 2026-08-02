Nach sonnigem Start: Im Norden drohen wieder Gewitter und Unwetter

Hamburg/Kiel/Schwerin - Nach einem sonnenreichen Sonntag türmen sich ab Dienstag erneut Gewitterwolken über Norddeutschland auf.

Erneut Unwettergefahr für den Norden. (Archivbild) © Madita Eggers/TAG24

Zum Ausklang des Wochenendes wird es zunächst noch einmal sommerlich warm im Norden.

Am Sonntag werden bis zu 21 Grad Celsius auf den Nordfriesischen Inseln, 26 Grad in Hamburg und 22 bis 27 Grad in Mecklenburg-Vorpommern erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Es bleibt meist sonnig, zeitweise tauchen jedoch auch dichtere Wolken auf. In der Nacht zum Montag bleibt es trocken bei Tiefstwerten zwischen 9 und 18 Grad.

Auch der Montag bleibt heiter und trocken bei Höchsttemperaturen um die 22 bis 30 Grad. An der See herrscht ein mäßiger Ostwind. Bereits in der Nacht zum Dienstag sind Schauer mit lokalen Gewittern nicht ausgeschlossen.

Tagsüber kommt es am Dienstag dann besonders in Schleswig-Holstein zu teils kräftigen Gewittern mit Unwettergefahr durch Starkregen, ab Nachmittag treffen die Gewitter dann auch Mecklenburg-Vorpommern.