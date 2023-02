Wetter in Hamburg: Sonnenstrahlen am Sonntag, dann geht es nass weiter

Hamburg - Das Wetter zeigt sich am Wochenende durchwachsen in Norddeutschland. Sturm "Ulf" ist abgezogen, darauf folgt Tief "Volker".

Es wird weiter nass bleiben. Also packt die Regenschirme ein. © Christian Charisius/dpa

Am Samstagnachmittag macht sich noch starker Wind bemerkbar. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es nahe der Elbe Windböen um 55 km/h und vor allem an der Elbmündung einzelne stürmische Böen um 65 km/h aus West bis Nordwest. Nördlich der Elbe ist es ruhiger, in Niedersachsen sind dagegen auch Sturmböen möglich.

Regen bestimmt den Samstag. Von der Nordsee her lässt er aber langsam nach. An den Küsten und in Schleswig lockert sich die Bewölkung auf, in Hamburg und in weiten teilen Holsteins dagegen bleibt es bedeckt.

Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 6 bis 9 Grad. Nachts ist es an der Elbe stark bewölkt und es regnet bei 3 Grad etwas. Im übrigen Schleswig-Holstein ist es wolkig, oder locker bewölkt und trocken.

Es kühlt sich auf 1 Grad ab, in Bodennähe kann es leichten Frost um -1 Grad geben. Der Wind weht nur schwach aus nordwestlicher Richtung.