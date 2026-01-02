 630

Sturmflut im Norden: Fischmarkt unter Wasser, Schneefall sorgt für Chaos

Eine Sturmflut hat in der Nacht den Hamburger Fischmarkt unter Wasser gesetzt. Auch die Stadtreinigung ist im Einsatz.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das Wetter spielt verrückt! In Hamburg hat die erste Sturmflut des Jahres für Hochwasser gesorgt, dazu gesellte sich noch Schneefall.

Der Hamburger Fischmarkt stand in der Nacht unter Wasser.
Der Hamburger Fischmarkt stand in der Nacht unter Wasser.  © Bodo Marks/dpa

Bereits am Neujahrstag hatte die Elbe an der ein oder anderen Stelle bereits übergeschwappt, in der Nacht trat sie in vielen Teilen über die Kaimauern und sorgte für Überschwemmungen.

So unter anderem auch am Hamburger Fischmarkt, der unter Wasser stand und von der DLRG für eine Übung genutzt wurde.

Für den Freitag ist laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Hansestadt zwar keine weitere Sturmflut zu erwarten, dennoch könne die Elbe erneut über das Ufer treten.

In der Nacht zu Freitag fiel auch der erste Schnee des Jahres.
In der Nacht zu Freitag fiel auch der erste Schnee des Jahres.  © Sebastian Engel/dpa-Zentralbild/dpa

Anhaltender Schneefall führt zu Flugausfällen am Hamburger Airport

Der Schneefall sorgt am Hamburger Flughafen für Verspätungen und Flugausfälle.
Der Schneefall sorgt am Hamburger Flughafen für Verspätungen und Flugausfälle.  © NEWS5 / René Schröder

Hinzu kommt seit den frühen Morgenstunden Schneefall. Die Stadtreinigung war zunächst mit knapp 120 Kräften im Einsatz, um die wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie bestimmte Radwege zu streuen.

Diese Zahl wurde aber ab 7.45 Uhr auf mehr als 500 Einsatzkräfte und 260 Fahrzeuge aufgestockt, da der Schneefall weiterhin anhält. Trotz der Vorkehrungen wird weiterhin vor Glätte gewarnt und zur Vorsicht gemahnt.

Der Schneefall hat auch Auswirkungen auf den Betrieb am Hamburger Flughafen, wie eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte. Bei den Abflügen kommt es zu zahlreichen Verspätungen, da die Maschinen vor dem Start noch enteist werden müssen. Wenige Flüge mussten aber sogar gestrichen werden.

Achtung, Glatteis! Hier ist besondere Vorsicht geboten
Hamburg Wetter Achtung, Glatteis! Hier ist besondere Vorsicht geboten

Erstmeldung, 2. Januar, 6.57 Uhr; aktualisiert um 9.06 Uhr.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Wetter: