Sturmflut im Norden: Fischmarkt unter Wasser, Schneefall sorgt für Chaos
Hamburg - Das Wetter spielt verrückt! In Hamburg hat die erste Sturmflut des Jahres für Hochwasser gesorgt, dazu gesellte sich noch Schneefall.
Bereits am Neujahrstag hatte die Elbe an der ein oder anderen Stelle bereits übergeschwappt, in der Nacht trat sie in vielen Teilen über die Kaimauern und sorgte für Überschwemmungen.
So unter anderem auch am Hamburger Fischmarkt, der unter Wasser stand und von der DLRG für eine Übung genutzt wurde.
Für den Freitag ist laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Hansestadt zwar keine weitere Sturmflut zu erwarten, dennoch könne die Elbe erneut über das Ufer treten.
Anhaltender Schneefall führt zu Flugausfällen am Hamburger Airport
Hinzu kommt seit den frühen Morgenstunden Schneefall. Die Stadtreinigung war zunächst mit knapp 120 Kräften im Einsatz, um die wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie bestimmte Radwege zu streuen.
Diese Zahl wurde aber ab 7.45 Uhr auf mehr als 500 Einsatzkräfte und 260 Fahrzeuge aufgestockt, da der Schneefall weiterhin anhält. Trotz der Vorkehrungen wird weiterhin vor Glätte gewarnt und zur Vorsicht gemahnt.
Der Schneefall hat auch Auswirkungen auf den Betrieb am Hamburger Flughafen, wie eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte. Bei den Abflügen kommt es zu zahlreichen Verspätungen, da die Maschinen vor dem Start noch enteist werden müssen. Wenige Flüge mussten aber sogar gestrichen werden.
Erstmeldung, 2. Januar, 6.57 Uhr; aktualisiert um 9.06 Uhr.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa