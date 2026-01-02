Sturmflut im Norden: Fischmarkt unter Wasser und Schneefall

Eine Sturmflut hat in der Nacht den Hamburger Fischmarkt unter Wasser gesetzt. Auch die Stadtreinigung ist im Einsatz.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das Wetter spielt verrückt! In Hamburg hat die erste Sturmflut des Jahres für Hochwasser gesorgt, dazu gesellte sich noch Schneefall.

Der Hamburger Fischmarkt stand in der Nacht unter Wasser.  © Bodo Marks/dpa

Bereits am Neujahrstag hatte die Elbe an der ein oder anderen Stelle bereits übergeschwappt, in der Nacht trat sie in vielen Teilen über die Kaimauern und sorgte für Überschwemmungen.

So unter anderem auch am Hamburger Fischmarkt, der unter Wasser stand und von der DLRG für eine Übung genutzt wurde.

Für den Freitag ist laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Hansestadt zwar keine weitere Sturmflut zu erwarten, dennoch könne die Elbe erneut über das Ufer treten.

In der Nacht zu Freitag fiel auch der erste Schnee des Jahres.  © Sebastian Engel/dpa-Zentralbild/dpa

Hinzu kommt seit den frühen Morgenstunden Schneefall. Die Stadtreinigung ist mit mehr als 120 Kräften um Einsatz, um die wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie bestimmte Radwege zu streuen. Trotz des Einsatzes wird weiterhin vor Glätte gewarnt und zur Vorsicht gemahnt.

