Wetter in Hamburg: Lassen die sonnigen Frühlingstage weiter auf sich warten?

Hamburg - Pünktlich zum Wochenende zeigt sich das Wetter in Hamburg wieder etwas milder und teils sonniger. Die Aussichten im Detail.

Es wird wieder ordentlich nass am Wochenende in Hamburg. © Christian Charisius/dpa

Tief "Rudolf" zieht von der Adria nach Tschechien, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das Wetter in Norddeutschland wird zugleich von einem Hochdruckgebiet über Nordrussland bestimmt, das sich zunächst noch über die Nordsee ausdehnt.

Am Freitag ist es im Westen Schleswig-Holsteins zunächst sonnig, ansonsten ist der Himmel wolkig. Abends ziehen von der Ostsee dichte Wolken auf, die ab der Nacht verbreitet Regen bringen. Die Tageshöchstwerte liegen in Hamburg um 13 Grad, auf Fehmarn wird es mit 10 Grad etwas kühler. Dazu weht der Wind aus Nordost, das ändert sich auch in den kommenden Tagen nicht. Nachts sinkt die Temperatur auf Werte um 6 Grad.

Der Samstag beginnt stark bewölkt, allmählich zieht der Regen zur Nordsee ab. Als Erstes hört es an der Ostsee auf und heitert dort auf. Danach bleibt es meist trocken, aber bewölkt.

Die Temperatur steigt auf 12 Grad. Nachts können noch vereinzelt Schauer fallen. Dabei kühlt es sich auf 4 bis 7 Grad ab.