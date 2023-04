Wetter in Hamburg: So geht es nach dem sonnigen Wochenstart weiter

Die kommenden Tage wird es meist sonnig im Norden. © Christian Charisius/dpa

Grund dafür ist ein umfangreiches Hoch über Norwegen, das sich verstärkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dadurch strömt trockene Luft nach Norddeutschland - allerdings aus Nordosten. Daher wird es recht kühl bis frostig.

Am Montag wird es meist heiter und trocken. Am kältesten wird es mit höchstens 10 Grad an der Ostseeküste. Ansonsten steigt die Temperatur auf Werte zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht ist es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals gering bewölkt, südlich teils dichter.

Es bleibt aber meist trocken. Die Temperatur sinkt auf 2 bis 5 Grad. Wenn der Himmel aufklart, besteht die Gefahr von leichtem Bodenfrost. Der Wind aus Nordost nimmt an den Küsten etwas zu.

Auch am Dienstag wird es heiter, südlich des Kanals gibt es zeitweise ein paar Wolken. Es bleibt meist trocken. Maximal werden Werte zwischen 12 und 14 Grad erreicht, an der Ostseeküste wieder nur um 10. Dort weht der Wind auch stark bis böig aus Nordost bis Ost, sonst nur mäßig bis frisch.