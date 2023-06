Wetter in Hamburg: Tief "Justus" bringt Gewitter mit Starkregen

Der DWD warnt in der Regel kurzfristig vor Gewittern auf seiner Internetseite und in seiner App WarnWetter.

Die Gewitter halten laut DWD bis Mittwochvormittag an und ziehen nur langsam nach Nordosten ab. Außerdem könnte es im Laufe des Mittwochs im Süden weiter einzelne starke Gewitter geben. Dabei sollte mit Starkregen um 15 Liter in einer Stunde, stürmische Böen um 65 km/h und kleinkörnigem Hagel gerechnet werden.

Der Regenschirm dürfte in den kommenden Tagen ein guter Begleiter in Norddeutschland sein. © Sina Schuldt/dpa

So viel zu möglichen Gewittern. Am Dienstag wird es bei 27 Grad in Hamburg unter vielen Wolken schwül. Zeitweise kann es auch mal regnen. Mit 22 Grad ist es an den Küsten erträglicher. Nachts kühlt es sich aufgrund der Wolkendecke kaum ab, 16 bis 18 Grad werde erwartet.

Am Mittwoch lockert der Himmel nach Schauern und Gewittern langsam auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad auf Sylt und 28 Grad im Raum Hamburg. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen spürbar, es werden elf bis 14 Grad. Stellenweise kann sich Nebel bilden.

Der Donnerstag starte teils wolkig, heitert dann aber auf. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals zieht es sich erneut zu und im Südostteil Schleswig-Holsteins sowie in Hamburg kann es etwas Regen geben. An der dänischen Grenze werden maximal 23 Grad erwartet, an der Elbe sind es bis zu 27 Grad.

Mit nur maximal 22 Grad kann am Freitag durchgeatmet werden. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken sowie anfangs etwas Regen.