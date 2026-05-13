13.05.2026 13:03 Hantavirus versus Corona: Steht uns jetzt wieder eine Pandemie bevor?

Der Ausbruch des Hantavirus auf der MV Hondius weckt dunkle Erinnerungen an die längst vergessene Corona-Zeit. Steht uns wieder eine Pandemie bevor?

Von Karolin Wiltgrupp

Berlin/Südargentinien - Vor über einer Woche sorgte der Ausbruch des Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" für Angst und Schrecken: Ein niederländisches Ehepaar (†69, †70) steckte sich offenbar bei einer Reise durch Südargentinien bei infizierten Ratten an. Bislang gibt es elf bekannte Fälle, davon drei Todesfälle. Deutsche Schiffspassagiere sind inzwischen in Deutschland in Quarantäne - droht uns jetzt wieder eine Pandemie wie zu Corona-Zeiten?

Gegen das Coronavirus gibt es im Gegensatz zum Hantavirus bereits eine Impfung. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa Infektionen, Todesfälle, Schutzanzüge, Quarantäne und Masken - all diese Dinge wecken dunkle Erinnerungen an eine längst vergessene Zeit, in der die Welt kopfstand. Doch keine Panik: Eine Pandemie wie damals zu Corona steht uns laut WHO-Epidemiespezialistin Dr. Maria Van Kerkhove nicht bevor. Die ersten bestätigten Corona-Fälle wurden Ende Januar 2020 in Bayern bekannt. Damals infizierte eine Mitarbeiterin eines chinesischen Unternehmens aus Shanghai mehrere Mitarbeiter. Im Februar kamen immer mehr Infizierte hinzu, vor allem aus Norditalien und dem österreichischen Skiurlaubsgebiet Ischgl. Hantavirus Hantavirus-Kontaktperson in München: So geht es nun weiter Weil das sehr ansteckende Virus anfangs unterschätzt wurde, es in Europa keine breite Teststrategie gab und die Übertragung recht schnell von Mensch zu Mensch über Aerosole und Tröpfchen stattfindet, konnte sich Covid-19 unkontrolliert ausbreiten. Ganz im Gegensatz zum Hantavirus: Seit dem Ausbruch auf dem Schiff wird das Geschehen durch WHO und die Behörden strengstens kontrolliert.

Corona verbreitet sich hauptsächlich von Mensch zu Mensch über die Atemluft durch Tröpfchen und Aerosole. Diese werden beim Atmen, Sprechen, Husten oder Niesen freigesetzt. © Niaid/Europa Press/dpa

BMG: Kontaktpersonen werden strengstens überwacht

Menschen in Schutzanzügen und Masken - ein Anblick, den man noch aus Corona-Zeiten kennt. © Christoph Reichwein/dpa "Alle elf Fälle traten bei Passagieren oder Besatzungsmitgliedern des Schiffes auf", teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus (61) auf einer Pressekonferenz mit. Nach aktuellem Stand gebe es keine Verbreitung über das Schiff hinaus. Aufgrund der langen Inkubationszeit von bis zu sechs Wochen könnte die Fallzahl allerdings steigen. Deshalb empfiehlt die WHO eine Überwachung der Menschen vom Schiff bis zum 21. Juni. Von den am Montag nach Frankfurt gebrachten deutschen Passagieren habe noch keiner Symptome, heißt es. Alle seien unter strengen Hygieneregeln in ihr jeweiliges Bundesland gebracht worden. Dort befinden sie sich für rund sechs Wochen entweder in Quarantäne in einer Klinik oder in häuslicher Isolation. Hantavirus Herzinfarkt! Polizist stirbt bei Evakuierung von Hantavirus-Schiff "Während der nächsten Wochen werden die Kontaktpersonen kontinuierlich und engmaschig auf Symptome überwacht", so das Bundesgesundheitsministerium.

Die "MV Hondius" hat inzwischen in Teneriffa angelegt. Alle Passagiere sind inzwischen unter strengsten Hygieneregeln in ihr Heimatland gebracht worden. © Europa Press Canarias/EUROPA PRESS/dpa

Hantavirus-Risiko für Allgemeinbevölkerung weiter "sehr gering"