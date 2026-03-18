Internet feiert 15-jährigen Busentführer: Das sagt das betroffene Unternehmen

Wiesbaden/Mainz - Ein 15-Jähriger klaut in Wiesbaden einen Linienbus und bringt damit seine Freundin 130 Kilometer weit zur Schule. Was in den sozialen Medien als Zeugnis frühreifer Fahrkünste oder als besonderer Liebesbeweis interpretiert wird, sieht das bestohlene Busunternehmen völlig anders.

Der Jugendliche hatte den Bus in Wiesbaden geklaut und dann seine Freundin damit zur Schule ins 130 Kilometer entfernte Karlsruhe gefahren. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

"Wir finden das eine sehr ernste Angelegenheit", sagt Jörg Martini, der Geschäftsführer der Nassauischen Verkehrs-Gesellschaft (NVG) der Deutschen Presse-Agentur. "Zum Glück ist niemandem etwas passiert."

Vom Betriebsgelände der NVG im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel war der Bus am vergangenen Freitag verschwunden und in Karlsruhe wieder aufgetaucht.

Wie der Jugendliche an den Schlüssel kam, "da sind wir gespannt auf die Ermittlungsergebnisse", sagt Martini. "Wir können jedenfalls nicht nachvollziehen, wie das passiert ist."

Weil der Junge in Mainz wohnt, hat die dortige Polizei die Ermittlungen übernommen. Man könne frühestens Ende der Woche mehr Details nennen, sagte eine Sprecherin. Am Freitagmittag stellte die NVG fest, dass der Bus fehlt.