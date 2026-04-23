40 Jahre nach Tschernobyl: Spuren in Hessen noch messbar!

Wiesbaden - Auch 40 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl sind in Hessen radioaktive Stoffe in der Umwelt feststellbar. Künstliche Radionuklide wie beispielsweise Cäsium-137 seien nach all den Jahren immer noch messbar.

Der Reaktorunfall von Tschernobyl hatte verheerende Folgen. (Archivfoto) © DPA

Das teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. "Diese liegen aber weit unter den gesetzlichen Grenzwerten", erläuterte Uh-Myong Ha, Dezernatsleiter der Abteilung Strahlenschutz.

Höher belastete Regionen seien vor allem in Bayern zu finden. Dort wiesen immer noch Speisepilze und Wild erhöhte Werte auf, die aber bei üblichen Verzehrmengen unbedenklich seien.

Die Radioaktivität in der Umwelt wird ständig überwacht. In Hessen ist dafür das HLNUG verantwortlich. Das Landesamt kontrolliert, dass einheitliche EU-Grenzwerte hinsichtlich der Radioaktivität entsprechend eingehalten werden.

Am 26. April 1986 war es im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl zu einem Super-GAU gekommen, also dem "größten anzunehmenden Unfall". Um 1.23 Uhr Ortszeit explodierte Reaktor vier, nachdem ein Test außer Kontrolle geraten war.