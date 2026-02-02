Wie stehen die Parteien in Hessen da? CDU verliert deutlich, SPD und AfD legen zu
Von Christiane Warnecke
Wiesbaden - Nach zwei Jahren gemeinsamer Regierungszeit mit der SPD verliert die CDU in einer aktuellen Umfrage deutlich an Zustimmung, während der Koalitionspartner zulegen kann.
Laut aktuellem hr-Hessentrend sackt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein (54) deutlich um vier Prozentpunkte ab, der Juniorpartner SPD hingegen hat Aufwind und gewinnt drei Prozentpunkte hinzu.
Die CDU bliebe zwar weiter mit Abstand stärkste Kraft im Land, käme aber nur noch auf 32 Prozent nach 36 Prozent beim vergangenen Hessentrend und 34,6 Prozent bei der Landtagswahl 2023.
Die Sozialdemokraten würden dagegen laut der Umfrage auf 16 Prozent aufholen, das wären drei Prozentpunkte mehr als beim vergangenen Hessentrend und auch ein Zuwachs gegenüber ihrem Wahlergebnis von 15,1 Prozent. Die SPD läge damit vor den Grünen, die bei 14 Prozent bleiben.
In Hessen hatte die CDU in der vorherigen Legislaturperiode zusammen mit den Grünen regiert, nach der Wahl 2023 allerdings stattdessen die SPD als Juniorpartnerin gewählt. Zweitstärkste Kraft im Land bliebe indessen die AfD.
Nächste Landtagswahl in Hessen ist für 2028 geplant
Mit 20 Prozent läge die Partei entsprechend klar über ihrem Wahlergebnis von 18,4 Prozent.
Die FDP als kleinste Oppositionspartei im Landtag würde laut der Umfrage den Wiedereinzug mit 3 Prozent verpassen. Vertreten im Landtag wäre hingegen aber wieder die Linke - mit 6 Prozent.
Inhaltlich benennen 29 Prozent der Hessen nach dem Ergebnis des Hessentrends Bildung und Schule als drängendstes Problem. Die Migration tritt deutlich in den Hintergrund. Sie ist nur noch für 11 Prozent der Hessen das drängendste Thema.
Die nächste Landtagswahl in Hessen ist für 2028 geplant. Es ist also noch ein Weilchen Zeit.
Für den aktuellen hr-Hessentrend hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap vom 26. bis 29. Januar dieses Jahres insgesamt 1148 Wahlberechtigte befragt und die Ergebnisse auf ganze Prozentwerte gerundet. Sie gilt damit als repräsentativ.
Die Schwankungsbreiten können zwischen einem und drei Prozentpunkten betragen.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa