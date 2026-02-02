Wie stehen die Parteien in Hessen da? CDU verliert deutlich, SPD und AfD legen zu

Wiesbaden - Nach zwei Jahren gemeinsamer Regierungszeit mit der SPD verliert die CDU in einer aktuellen Umfrage deutlich an Zustimmung, während der Koalitionspartner zulegen kann.

Die Zahlen dürften Boris Rhein (54, CDU, r.) nicht gefallen. © Arne Dedert/dpa

Laut aktuellem hr-Hessentrend sackt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein (54) deutlich um vier Prozentpunkte ab, der Juniorpartner SPD hingegen hat Aufwind und gewinnt drei Prozentpunkte hinzu.

Die CDU bliebe zwar weiter mit Abstand stärkste Kraft im Land, käme aber nur noch auf 32 Prozent nach 36 Prozent beim vergangenen Hessentrend und 34,6 Prozent bei der Landtagswahl 2023.

Die Sozialdemokraten würden dagegen laut der Umfrage auf 16 Prozent aufholen, das wären drei Prozentpunkte mehr als beim vergangenen Hessentrend und auch ein Zuwachs gegenüber ihrem Wahlergebnis von 15,1 Prozent. Die SPD läge damit vor den Grünen, die bei 14 Prozent bleiben.

In Hessen hatte die CDU in der vorherigen Legislaturperiode zusammen mit den Grünen regiert, nach der Wahl 2023 allerdings stattdessen die SPD als Juniorpartnerin gewählt. Zweitstärkste Kraft im Land bliebe indessen die AfD.