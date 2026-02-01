Mehrere Lastwagen auf Firmengelände ausgebrannt: Millionenschaden!

Gießen - Auf einem Firmengelände in Gießen sind in der Nacht zum Sonntag vier Lastwagen komplett ausgebrannt, ein fünfter wurde stark beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt.

Vier Lastwagen sind komplett ausgebrannt. Ein weiterer wurde schwer beschädigt. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus noch unbekannter Ursache auf dem Gelände am Rande des Gießener Stadtteils Wieseck ausgebrochen.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte standen die vier Laster demnach bereits komplett in Flammen. Das Feuer sei weithin sichtbar gewesen.

Mit dem massiven Einsatz von Löschschaum sei es dann der Feuerwehr gelungen, die Flammen zu ersticken und ein Ausbreiten des Feuers auf weitere, in der Nähe abgestellte Lastwagen zu verhindern.