Social-Media-Verbot für Jugendliche? Hessens Kultusminister hat ganz klare Meinung

Wiesbaden - Muss sich etwas ändern? Dem unkontrollierten Konsum sozialer Medien von Jugendlichen sollte nach Forderungen des hessischen Kultusministers Armin Schwarz (57, CDU ) ein wirksamer Riegel vorgeschoben werden.

Sollte der Konsum sozialer Medien eingeschränkt werden? © Alicia Windzio/dpa

"Wir dürfen auch in Deutschland nicht tatenlos zusehen, wie sich die ausufernde Nutzung von Social Media weiter so negativ auf Psyche, Selbstwertgefühl und Denkfähigkeit junger Menschen auswirkt", erklärte er und verwies auf altersbezogene Social-Media-Verbote in anderen Ländern.

"Wir brauchen eine sinnvolle Altersbegrenzung", forderte Schwarz. Australien mache mit 16 Jahren gute Erfahrungen, Frankreich peile derzeit 15 Jahre an und Österreich denke momentan über 14 Jahre nach. "Das sind alles Varianten, über die wir schnell sprechen müssen", ergänzte der Kultusminister.

Von fundamentaler Bedeutung sei die garantierte Altersüberprüfung der Anbieter bei den Accounts.

Zu beachten gilt: Anders als bei den Smartphone-Regelungen in hessischen Schulen müsste ein allgemeines Social-Media-Verbot mit Altersbeschränkung bundeseinheitlich dementsprechend per Gesetz geregelt werden.