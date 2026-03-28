64-Jähriger im Taunus durch Schüsse aus Polizeiwaffe verletzt

Friedrichsdorf - In Friedrichsdorf im hessischen Hochtaunuskreis ist am späten Freitagnachmittag ein 64 Jahre alter Mann durch Schüsse der Polizei verletzt worden.

Die genauen Umstände der Schüsse sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Informationen über das Geschehen sind noch überschaubar. Die Polizei verweist hierbei auf das laufende Verfahren.

Wie ein Sprecher noch am Freitagabend mitteilte, war die Polizei gegen 17.15 Uhr aufgrund eines Streits zwischen mehreren Personen zu einem Mehrfamilienhaus in der Ostpreußenstraße im Stadtteil Seulberg gerufen worden.

Vor Ort trafen die Beamten auf den 64-Jährigen, der zuvor an den Streitigkeiten beteiligt gewesen sein soll. Nun sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den Polizisten gekommen, während der 64-Jährige schließlich durch "polizeilichen Schusswaffengebrauch" verletzt wurde.