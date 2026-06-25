Achtung! Hitze hat sogar Auswirkungen darauf, wann Euer Müll abgeholt wird

Messel - Achtung! Die brutale Hitze hat sogar Auswirkungen darauf, wann Euer Müll abgeholt wird! In so mancher hessischen Kommunen werden in den nächsten Tagen Müllwagen schon frühmorgens durch die Straßen fahren.

In mehreren hessischen Kommunen wird in den kommenden Tagen aufgrund der Hitzewelle früher abgeholt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

So kündigte beispielsweise der Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg an, den Abfall in mehreren Orten am Donnerstag und Freitag bereits um 5 Uhr einzusammeln.

Mit der vorverlegten Abholung in Babenhausen, Dieburg, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Messel, Münster, Otzberg, Reinheim und Roßdorf werde auf die derzeit außergewöhnliche Belastung reagiert, erklärte der Zweckverband.