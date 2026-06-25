25.06.2026 07:09 Staualarm zum Ferienstart in drei Bundesländern am Freitag: Hier sind gute Nerven gefragt

Mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Freitag rechnet der ADAC mit deutlich mehr Verkehr.

Von Lea Winkler, Jan Höfling

Frankfurt am Main - Mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Freitag (26. Juni) rechnet der ADAC mit deutlich mehr Verkehr. Die große Frage lautet: Wann und wo wird es voll?

Es wird ab Freitag richtig voll auf den Straßen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Mit dem Ferienstart nach dem letzten Schultag setzt auf den Fernstraßen erfahrungsgemäß auch ungeachtet der Hitze eine starke Reisewelle ein. Aus mehreren europäischen Nachbarländern sind zudem ebenfalls zahlreiche Urlauber unterwegs Nach Einschätzung des ADAC ist insbesondere am Freitagmittag mit erhöhtem Stauaufkommen zu rechnen. Der Samstag dürfte durch Ausflugs- und Kurzstreckenverkehr zusätzlich belastet sein. Die Alpenregion, die Mittelgebirge, die Küstengebiete und die Seenlandschaften sind vor allem betroffen. Besonders stark belastet werden demnach dabei die klassischen Reiserouten in Richtung Süden und auch die Strecken zur Nord- sowie Ostsee sein. Hessen Hubschraubereinsatz nach Unfall: Biker (20) schwer verletzt in Klinik geflogen Der ADAC Hessen-Thüringen empfiehlt deshalb dringend, antizyklisch zu planen, sofern dies irgendwie möglich ist. Bedeutet: An Wochentagen würden Reisende besser vorankommen, sagt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte beim ADAC, laut Mitteilung. Wo wird es voll? Folgende Autobahnen sind besonders staugefährdet: A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berliner Ring

A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt sowie Passau - Linz

A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel sowie Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Schwerin - Berliner Ring

A45 zwischen Gießen und Hagen

A60 zwischen Mainz und Rüsselsheim

A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt

A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau - München

A99 Autobahnring München Ab Ferienwochenende Nummer zwei folgen weitere Bundesländer in die Sommerferien. Die Autobahn GmbH erwartet dementsprechend dann sogar ein noch höheres Verkehrsaufkommen. Es kommt somit einiges auf die Autofahrer zu.

Staualarm zum Ferienstart: Was gilt für die Italien-Route? Wie mit der Hitze umgehen?

Autofahrer brauchen wohl viel Geduld. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Auch die klassische Urlaubsroute Richtung Italien über den Fernpass ist am Samstag beeinträchtigt. Die B179 wird zwischen Reutte und Nassereith in Österreich von 10 bis 12 Uhr vollständig gesperrt. Grund ist eine Demonstration von Anwohnern gegen die hohe Verkehrsbelastung und geplante Tunnelprojekte. Bereits vor der Sperrung könnten sich längere Staus bilden. Auch nach der Freigabe sei mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, teilte der ADAC mit. Er empfiehlt daher, den Fernpass an diesem Tag weiträumig zu umfahren. So sieht die Lage in der Schweiz aus Hessen Kuh auf Weide im Taunus vermutlich durch Schuss verletzt In der Schweiz muss auf den Hauptachsen zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen (A1) mit teils erheblichen Verzögerungen gerechnet werden. Auch die Gotthard-Route auf der A2 zwischen Basel und Chiasso, die A3 von Basel über Zürich nach Chur sowie die San-Bernardino-Route auf der A13 bleiben laut dem Automobilclub stark belastet. Worauf sollten Autofahrer bei der Hitze achten? Die Hitzewelle wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zum Ferienstart anhalten, mehr als 40 Grad sind in den kommenden Tagen den Experten zufolge möglich. Der ADAC Hessen-Thüringen empfiehlt deshalb unbedingt: Für ein kühles Fahrzeug vor Abfahrt sollten Autofahrer Schattenplätze nutzen und ihre Windschutzscheibe mit einer Schutzfolie bestmöglich abdecken. Bei der Fahrt sollte die Klimaanlage nicht zu kalt eingestellt werden - das könnte sonst zu Kreislaufproblemen oder Verspannungen führen. Wichtig ist außerdem, dass Kinder und Haustiere nie im Auto zurückgelassen werden dürfen.

Auch am Frankfurter Flughafen wird einiges los sein. © Frank Rumpenhorst/dpa

Ferienstart in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland: Wie voll wird es am Flughafen in Frankfurt?