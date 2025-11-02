Achtung: Trinkwasser in Wiesbaden weiter abkochen

Wiesbaden - Die Einwohner von Wiesbaden müssen ihr Trinkwasser weiterhin abkochen.

In Wiesbaden muss Trinkwasser weiter abgekocht werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Es sei allerdings von keiner konkreten Gefährdung auszugehen, es handele sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, so die ESWE Versorgungs AG.

Das Abkochgebot gelte, bis dem Gesundheitsamt drei negative Befunde vorliegen. "Erst danach kann das Abkochgebot vom Gesundheitsamt wieder aufgehoben werden", hieß es zum Vorgehen.

Insofern es nicht zu weiteren Befunden komme, könne demnach frühestens mit einer Aufhebung des Abkochgebotes ab Dienstag, 4. November, gerechnet werden, teilte die Stadt Wiesbaden mit.

Das Abkochen ist den Angaben der ESWE Versorgungs AG zufolge insbesondere zum Trinken, zur Zubereitung von Lebensmitteln und Getränken, zum Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder anderen Lebensmitteln nötig.

Auch zur Wundreinigung, zum Zähneputzen, zum Geschirrabwasch und als Trinkwasser für empfindliche Haustiere solle nur abgekochtes Wasser verwendet werden.