"Alles voller Blut": Zeugen berichten schockiert von Gewalttat auf offener Straße in Hessen

Kelkheim - Nach der tödlichen Attacke mit einer Stichwaffe gegen seine Ehefrau im hessischen Kelkheim am Dienstagabend soll der Täter laut Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Augenzeugen berichteten zudem vom Ablauf der Tat.

Mittlerweile haben viele Menschen Kerzen und Blumen am Tatort in der Kelkheimer Innenstadt abgelegt. © Andreas Arnold/dpa

Ein Passant sagte, er sei nur etwa fünf Meter von der Attacke in der belebten Innenstadt entfernt gewesen. Ein Mann, der womöglich betrunken gewesen sei, habe dem Opfer mit einer Machete in den Hals gestochen: "Alles voller Blut. Ich bin um mein Leben gerannt."

Die Frau sei in dieselbe Richtung geflohen und dann - das habe er nicht mehr gesehen - anscheinend kollabiert, sagte der Zeuge, der nur seinen Vornamen Peter nennen wollte.

Er habe nur einen einzigen Stich gesehen, dann sei die Attacke schon "vorbei" gewesen, ergänzte der junge Mann.

Die Polizei sprach vorerst allgemein von einer Stichwaffe, nicht von einer Machete. Nach ihren Angaben erlag die attackierte Ehefrau noch am Tatort nahe der Frankfurter Straße ihren Verletzungen.