Anklage wegen Mordversuch! Zapfsäule nach Abfuhr von Mitarbeiterin angezündet?

Heusenstamm - Er soll versucht haben, der Mitarbeiterin einer Tankstelle seine Handynummer aufzudrängen. Statt des erhofften Flirterfolgs gab es für einen Mann (39) ein Hausverbot - und jetzt eine Anklage wegen versuchten Mordes.

Feuerwehr und Polizei waren an der Tankstelle in der Frankfurter Straße mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. © Freiwillige Feuerwehr Heusenstamm

Der Betrunkene soll Ende August des vergangenen Jahres nach einer Abfuhr an der Tankstelle in der Frankfurter Straße ausgerastet sein, eine Zapfsäule mit Kraftstoff übergossen und angezündet haben.

Feuerwehr und Polizei mussten in Heusenstamm anrücken, Mitarbeiter hatten die Flammen jedoch bereits glücklicherweise selbst löschen können.

Ein Alkoholtest beim 39-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 Promille, er wurde in U-Haft gebracht.