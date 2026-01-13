Anklage wegen Mordversuch! Zapfsäule nach Abfuhr von Mitarbeiterin angezündet?
Heusenstamm - Er soll versucht haben, der Mitarbeiterin einer Tankstelle seine Handynummer aufzudrängen. Statt des erhofften Flirterfolgs gab es für einen Mann (39) ein Hausverbot - und jetzt eine Anklage wegen versuchten Mordes.
Der Betrunkene soll Ende August des vergangenen Jahres nach einer Abfuhr an der Tankstelle in der Frankfurter Straße ausgerastet sein, eine Zapfsäule mit Kraftstoff übergossen und angezündet haben.
Feuerwehr und Polizei mussten in Heusenstamm anrücken, Mitarbeiter hatten die Flammen jedoch bereits glücklicherweise selbst löschen können.
Ein Alkoholtest beim 39-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 Promille, er wurde in U-Haft gebracht.
Verletzt wurde bei dem Zwischenfall zwar schlussendlich niemand, laut der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Täter dennoch vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts wegen versuchten Mordes angeklagt.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Heusenstamm