Anwohner hören Schüsse und Schreie: Polizei findet verletzten 43-Jährigen

Offenbach am Main - In Offenbach am Main wurde ein 43-jähriger Mann offenbar durch einen Schuss verletzt. Die Hintergründe der Tat sind dabei noch vollkommen unklar. Die Kripo ermittelt.

Sofort nach ihrem Eintreffen sperrte die Polizei den Tatort weiträumig ab. © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse.

Demnach hatten sich gegen 21.30 Uhr mehrere Personen aus dem Offenbacher Stadtteil Bürgel bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass sie im Bereich Offenbacher Straße/Ecke Alicestraße zunächst Schüsse und anschließend Schreie gehört hätten.

Daraufhin rückten laut Polizei sofort mehrere Streifen an, sperrten den Einsatzort weiträumig ab und leiteten die Fahndung ein.

Vor Ort hatten die Polizisten den 43-Jährigen angetroffen, der eine Verletzung am Fuß aufwies, die höchstwahrscheinlich durch einen Schuss verursacht worden war. Außerdem berichtete der Verletzte, er sei angeschossen worden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein dunkler Wagen, der sich vom Ort des Geschehens in Richtung Langstraße entfernt hatte, mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Zudem wurden mehrere Patronenhülsen vor Ort sichergestellt und Anwohner befragt.