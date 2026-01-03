Anzahl der Blitze in Hessen fällt überraschend aus: Was hättet Ihr geschätzt?
Von Christof Rührmair, Sandra Trauner
Frankfurt am Main/Wien (Österreich) - Was hättet Ihr geschätzt? Im Jahr 2025 hat es in Hessen seltener geblitzt als im Jahr davor. Insgesamt 6462 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf.
2024 hatte das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 11.488 Blitze registriert!
Auch deutschlandweit hat es 2025 ungewöhnlich selten geblitzt - nur 99.930 Mal. In den bis 2005 zurückreichenden Daten findet sich kein Jahr, in dem es nur annähernd so wenige Blitze gab.
Frühere Jahre weisen sehr viel höhere Werte auf - zwischen 200.000 bis zu über eine halbe Million.
Aber warum war 2025 so blitzarm? Wetter ist komplex, die Antwort also vielschichtig, doch ein wichtiger Effekt ist dennoch relativ klar.
Gewitterträchtige Sommermonate in Hessen viel zu trocken
Für Gewitter brauche man feuchte und energiereiche Luftmassen, erklärt Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.
Und in den meisten der gewitterträchtigen Sommermonate war es diesmal schlicht zu trocken.
Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die daher teilweise zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. In dieser Statistik zählen nur Erdblitze - also Einschläge und keine Entladungen in den Wolken - und jeder Blitz entsprechend nur einmal.
Häufig kommt es vor, dass durch einen Blitzkanal in kürzester Zeit mehrere Entladungen fließen.
In manchen Statistiken werden dann mehrere Blitze gezählt.
Titelfoto: Jan Eifert/dpa