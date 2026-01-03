Anzahl der Blitze in Hessen fällt überraschend aus: Was hättet Ihr geschätzt?

Frankfurt am Main/Wien (Österreich) - Was hättet Ihr geschätzt? Im Jahr 2025 hat es in Hessen seltener geblitzt als im Jahr davor. Insgesamt 6462 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf.

Die Zahl der Blitze hat in Hessen abgenommen. (Symbolbild) © Jan Eifert/dpa

2024 hatte das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 11.488 Blitze registriert!

Auch deutschlandweit hat es 2025 ungewöhnlich selten geblitzt - nur 99.930 Mal. In den bis 2005 zurückreichenden Daten findet sich kein Jahr, in dem es nur annähernd so wenige Blitze gab.

Frühere Jahre weisen sehr viel höhere Werte auf - zwischen 200.000 bis zu über eine halbe Million.

Aber warum war 2025 so blitzarm? Wetter ist komplex, die Antwort also vielschichtig, doch ein wichtiger Effekt ist dennoch relativ klar.



