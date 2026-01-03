Hier sorgen Kälte und Schnee für ein hessisches "Winterwunderland"

Der Wintereinbruch sorgt in Hessen nicht nur für schwierige Straßenverhältnisse, sondern auch für regen Skibetrieb in Willingen und auf der Wasserkuppe.

Von Philipp Rahn

Willingen/Poppenhausen - Zahlreiche Menschen in Hessen haben den Wintereinbruch zum Jahresbeginn genutzt, um Wintersport zu betreiben.

Auf der Wasserkuppe - Hessens höchstem Berg - sind seit Tagen viele Skifahrer unterwegs.
Die beiden hessischen Wintersportgebiete Willingen und Wasserkuppe seien sehr gut besucht gewesen, sagten ein Sprecher und eine Sprecherin der Gebiete der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Am ersten Tag des Jahres seien rund 800 Skifahrer auf der Wasserkuppe im Landkreis Fulda unterwegs gewesen, so der Sprecher.

Am Freitag und Samstag waren es demnach jeweils deutlich mehr.

Auf der Wasserkuppe habe es etwa drei bis fünf Zentimeter Neuschnee gegeben. Im Skigebiet Willingen im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurden sogar rund 30 Zentimeter Neuschnee gemessen, sagte eine Sprecherin des Gebiets. Dort lägen aktuell insgesamt rund 50 Zentimeter Schnee.

Natürlich nutzen auch viele Kinder den Schnee auf der Wasserkuppe zum Rodeln.
In Willingen herrscht ebenfalls reger Skibetrieb. Dort liegen zurzeit 50 Zentimeter Schnee.
Auch in Willingen seien die Pisten an einem "traumhaften Wintertag" gut besucht gewesen. Bei beiden Gebieten sei die Verkehrssituation recht entspannt, die Straßen seien frei.

