Ministerpräsident Rhein will in die USA reisen: Hessen "amerikanischstes Bundesland"

Wiesbaden - Hessens Regierungschef Boris Rhein (54, CDU ) dringt in Zeiten von US-Präsident Donald Trump (79) darauf, die Gesprächskanäle in die USA offenzuhalten. Warum ist Hessen aus Boris Rheins Sicht Deutschlands "amerikanischstes Bundesland"?

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (54, CDU) sieht die USA weiterhin als wichtigen Wertepartner. © Helmut Fricke/dpa

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein will im Laufe des gerade begonnenen Jahres die USA besuchen.

"2026 wird nicht nur Hessen 80 Jahre alt, was wir groß feiern wollen, sondern wir begehen auch das 50-Jahre-Jubiläum unserer Partnerschaft mit dem US-Bundesstaat Wisconsin", sagte der Regierungschef im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in der Staatskanzlei in Wiesbaden.

"Wir in Hessen haben eine besondere Beziehung zu den Vereinigten Staaten, wir sind das amerikanischste Bundesland in Deutschland, wir haben viele amerikanische Soldaten mit ihren Familien hier, in Frankfurt steht das weltweit größte US-Generalkonsulat", ergänzte Rhein.

Mit Blick auf den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump sagte der hessische Ministerpräsident: "Wir sind Wertepartner, da spielt es praktisch kaum eine Rolle, wer in den USA regiert. Wir haben gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte."