Streit eskaliert: Kunden und Mechaniker prügeln sich in Autowerkstatt

Niedernhausen - In Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) hat es am Samstagnachmittag eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Kunden und Mitarbeitern einer Autowerkstatt gegeben.

Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung in der Autowerkstatt entwickelte sich schließlich ein handfester Streit. (Symbolbild) © 123rf/davit85

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, war es gegen 15 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen drei Mitarbeitern der Werkstatt im Alter zwischen 15 und 57 Jahren auf der einen und einem Kunden und zwei Bekannten (29 bis 34 Jahre) auf der anderen Seite gekommen.

Worum es bei dem Streit letztlich ging, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Jedenfalls eskalierte die Auseinandersetzung so lange, bis die Parteien schließlich aufeinander losgingen. Dabei soll auch eine Eisenstange zum Einsatz gekommen sein.

Nach der Schlägerei fuhren der Kunde und seine beiden Begleiter in einem Auto davon. Allerdings konnte die verständigte Polizei diese im Rahmen einer Fahndung kurze Zeit später kontrollieren.

Alle Beteiligten seien nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Vier der Beteiligten hatten bei der Schlägerei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie anschließend in Krankenhäusern behandelt werden mussten.