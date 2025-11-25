Falsche Bankmitarbeiter bringen Frau um Geld: Kripo warnt und gibt Tipps

Schöneck - Es ist wieder passiert! Betrüger haben als angebliche Sparkassenmitarbeiter einer Frau aus Schöneck im Main-Kinzig-Kreis insgesamt 1000 Euro von ihrem Konto gestohlen. Die Kriminalpolizei warnt und gibt Tipps.

Die Polizei warnt vor dem Betrug via Telefon. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Nach Angaben der Beamten erhielt die Frau am Montag einen Anruf eines Mannes, der ihr von einer "verdächtigen Transaktion" berichtete.

Unter dem Vorwand, die Abbuchung zu stoppen, forderte der Unbekannte die Dame anschließend auf, ihre Kartendaten umgehend preiszugeben.

Zudem kündigte der angebliche Angestellte des Geldinstituts an, ein weiterer Mitarbeiter werde die EC-Karte persönlich abholen. Kurz darauf erschien laut Polizei in der Tat ein fremder Mann an ihrer Wohnungstür und nahm Karte und PIN entgegen.

Wenig später fehlte das Geld auf ihrem Konto.