Blutspenden ist wichtig und kann Leben retten: So viele Konserven werden in Hessen täglich benötigt

Blutspenden ist extrem wichtig und dringend erbeten! Das gilt auch zum Jahreswechsel in Hessen.

Von Christine Schultze

Frankfurt am Main - Blutspenden ist extrem wichtig und dringend erbeten! Das gilt auch zum Jahreswechsel in Hessen. Vor allem mehr junge Menschen möchte der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes als Spender gewinnen.

Blutspenden ist wichtig und kann Leben retten. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa Denn der demografische Wandel macht sich wie überall in der Gesellschaft auch hier bemerkbar, wie eine Sprecherin erklärte: Über Jahrzehnte hinweg hätten Menschen aus der Babyboomer-Generation regelmäßig und zuverlässig Blut gespendet, doch ihre Zahl nehme ab - und es kämen leider nicht in gleichem Maße Spenderinnen und Spender nach. Deshalb werde "es in 2026 weiter eine unserer Hauptaufgaben, junge Menschen zur Blutspende zu motivieren", führte die Sprecherin weiter aus. Gerade rund um Weihnachten sei die Bereitschaft groß - doch stellten die Feiertage, die jahreszeitlich übliche Erkältungswelle und darüber hinaus auch die Weihnachtsferien den Blutspendedienst immer wieder vor teils erhebliche Herausforderungen. Hessen So oft musste der Kampfmittel-Räumdienst in Hessen in diesem Jahr bislang ran "Wir bitten daher alle gesunden Menschen, auch zwischen den Jahren Blutspenden zu kommen", so die Sprecherin.

Termine zur Blutspende

Jeweils am 26. Dezember: Turnhalle TV Weißkirchen, Oberurseler Straße 16, 61440 Oberursel/Weißkirchen, 13 bis 17 Uhr

Evangelisches Gemeindezentrum, Casteller Straße 37, 65719 Hofheim- Diedenbergen, 12 bis 17 Uhr

Elisabeth-Selbert-Schule, Zum Steinborn, 34289 Zierenberg, 15.30 bis 19.30 Uhr Jeweils am 3. Januar: Wilhelm-Busch-Halle, Sportplatzstraße 11, 65719 Hofheim-Langenhain, 11 bis 16 Uhr

Festhalle, Vogelsbergstraße 166, 63679 Schotten, 13 bis 17.30 Uhr

Altrheinhalle, Insel Kühkopfstraße 1, 64589 Stockstadt am Rhein, 11 bis 15.30 Uhr

Täglich circa 1000 Blutkonserven benötigt - alleine in Hessen!