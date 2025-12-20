Blutspenden ist wichtig und kann Leben retten: So viele Konserven werden in Hessen täglich benötigt
Von Christine Schultze
Frankfurt am Main - Blutspenden ist extrem wichtig und dringend erbeten! Das gilt auch zum Jahreswechsel in Hessen. Vor allem mehr junge Menschen möchte der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes als Spender gewinnen.
Denn der demografische Wandel macht sich wie überall in der Gesellschaft auch hier bemerkbar, wie eine Sprecherin erklärte: Über Jahrzehnte hinweg hätten Menschen aus der Babyboomer-Generation regelmäßig und zuverlässig Blut gespendet, doch ihre Zahl nehme ab - und es kämen leider nicht in gleichem Maße Spenderinnen und Spender nach.
Deshalb werde "es in 2026 weiter eine unserer Hauptaufgaben, junge Menschen zur Blutspende zu motivieren", führte die Sprecherin weiter aus.
Gerade rund um Weihnachten sei die Bereitschaft groß - doch stellten die Feiertage, die jahreszeitlich übliche Erkältungswelle und darüber hinaus auch die Weihnachtsferien den Blutspendedienst immer wieder vor teils erhebliche Herausforderungen.
"Wir bitten daher alle gesunden Menschen, auch zwischen den Jahren Blutspenden zu kommen", so die Sprecherin.
Termine zur Blutspende
Jeweils am 26. Dezember:
- Turnhalle TV Weißkirchen, Oberurseler Straße 16, 61440 Oberursel/Weißkirchen, 13 bis 17 Uhr
- Evangelisches Gemeindezentrum, Casteller Straße 37, 65719 Hofheim- Diedenbergen, 12 bis 17 Uhr
- Elisabeth-Selbert-Schule, Zum Steinborn, 34289 Zierenberg, 15.30 bis 19.30 Uhr
Jeweils am 3. Januar:
- Wilhelm-Busch-Halle, Sportplatzstraße 11, 65719 Hofheim-Langenhain, 11 bis 16 Uhr
- Festhalle, Vogelsbergstraße 166, 63679 Schotten, 13 bis 17.30 Uhr
- Altrheinhalle, Insel Kühkopfstraße 1, 64589 Stockstadt am Rhein, 11 bis 15.30 Uhr
Täglich circa 1000 Blutkonserven benötigt - alleine in Hessen!
Auf der Seite des DRK Blutspendedienstes Baden-Württemberg Hessen finden Interessierte das sogenannte Blutgruppenbarometer, das über die Verfügbarkeit bestimmter Blutgruppen Auskunft gibt. Diese könne im Laufe des Jahres schwanken.
Auf einem kritischen Stand ist dem Barometer zufolge derzeit die Blutgruppe A negativ, die zu den seltenen Blutgruppen gehört, sowie 0 negativ als sogenannte Joker- oder Universalblutgruppe, da sie mit allen anderen Blutgruppen kompatibel ist. Daher komme ihr eine besondere Bedeutung zu.
Der aktuelle Stand des Barometers zeige einmal mehr, wie wichtig es sei, dass regelmäßig Menschen zur Blutspende kommen, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten das ganze Jahr über gewährleisten zu können, so die Sprecherin.
"Alleine in Hessen werden täglich circa 1000 Blutkonserven benötigt. Bislang können wir aber gut versorgen." Wenn es knapp werde, könne es unter Umständen aber dazu kommen, das planbare Operationen verschoben werden müssten.
Um gerade mehr junge Menschen zu einer immens wichtigen Blutspende, die Leben retten kann, zu motivieren, biete man während des gesamten Jahres immer wieder Aktionen. Aktuell erhalten nach Worten der Sprecherin alle Spenderinnen und Spender bei den mobilen Terminen bis zum und 3. Januar einen exklusiven Blutspende-Fanschal.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa