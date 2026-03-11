Hessentag 2027: Diese Stadt im Taunus bekommt den Zuschlag

Idstein – Idstein wird Schauplatz des Hessentags ! 2027 wird die Stadt im Taunus das Landesfest ausrichten. In diesem Jahr wird aber erst noch in Osthessen gefeiert.

Letztes Jahr machte der Hessentag in Bad Vilbel im Wetteraukreis Halt. © Jörg Halisch/epa Scanpix Sweden/dpa

Das Kabinett habe sich für den Antrag der Stadt aus dem Rheingau-Taunus-Kreis entschieden, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit.

Damit wird Idstein 2027 das Landesfest zum zweiten Mal austragen – und zwar genau ein Vierteljahrhundert nach der Premiere 2002.

Als Fachwerkstadt im Herzen des Taunus mit bester Verkehrsanbindung verbinde Idstein historisches Flair mit modernem Lebensgefühl – mitten im Rhein-Main-Gebiet, sagte Staatskanzleichef Benedikt Kuhn.

Bereits 2002 habe die Stadt bewiesen, dass sie ein hervorragender Gastgeber sei. In Idstein selbst hatte sich den Angaben zufolge die Stadtverordnetenversammlung Anfang Februar für die Bewerbung entschieden.