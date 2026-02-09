Cannabis-Checks: Landesweit einmaliges Projekt in Clubs

Ein hessenweit einmaliges Pilotprojekt für Cannabis-Tests in Wiesbadener Clubs hat den Blick auf eine spezielle Gefahr für die Gesundheit gerichtet.

Von Jens Albes

Im Fokus steht das Konsumverhalten. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa Zwar hätten sich bei der Analyse von Inhaltsstoffen dieser Droge entsprechend "glücklicherweise keine Hinweise auf Verunreinigungen durch synthetische Cannabinoide" ergeben, teilte die Landeshauptstadt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit. Gerade bei selbst angebautem Cannabis sei allerdings mitunter eine zu hohe Feuchtigkeit gemessen worden, "was eine Gefährdung durch Schimmelsporen nach sich ziehen kann". Beim sogenannten Drug Checking geht es laut der Stadt Wiesbaden um die niedrigschwellige sowie auch frühe Erkennung gesundheitsgefährdender Substanzen. Studien zeigten demnach, dass dies oft zu einem risikobewussteren Konsum oder sogar zu einem Verzicht auf Cannabis führe. Auch sollten ferner Kontakte zur Suchthilfe hergestellt werden. Hessen Alle Pendler aufgepasst! Spur auf A44-Brücke bei Kassel gesperrt Die Pilotphase soll zehn Veranstaltungen mit anonymen Besprechungen der Ergebnisse umfassen – unangekündigt, um ein unverfälschtes Bild des Konsumverhaltens für eine begleitende Bewertung mit anonymen Online-Fragebögen zu erhalten. "Bei bisher sieben begleiteten Veranstaltungen wurden insgesamt 42 Cannabisproben abgegeben".

Wenig Lust auf Fragebögen, viel Interesse an Suchthilfe

Fragebögen zum Konsum wurden selten genutzt. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa Nur insgesamt elf Clubbesucher hätten die entsprechenden Fragebögen ausgefüllt – jeweils mit einer positiven Bewertung des Drug Checking. Ferner teilte die Kommune mit: Hinsichtlich teils ersten Kontakten zur Wiesbadener Suchthilfe "können wir sehr zufrieden sein. Es waren nach unserer Zählung mehr als 300 Interessierte zu Gesprächen am Informationsstand und es wurden circa 600 Substanz-Flyer sowie circa 1000 Safer Use- und Safer Party-Materialien ausgegeben." Und was ist mit anderen Drogen? Nach früheren Angaben der Stadt Wiesbaden könnten die Testungen "umgehend auch auf im Nachtleben weit verbreitete psychoaktive Substanzen ausgeweitet werden, sobald das Land Hessen die von kommunaler Seite und Fachwelt schon lang eingeforderte Verordnung erlassen hat". Hessen Mehr als 100 Ermittlungs-Verfahren nach Anti-AfD-Protesten in Gießen Dazu sei es weiterhin nicht gekommen, teilte die Landeshauptstadt nun mit.

Cannabis seit April 2024 in Deutschland teilweise legalisiert