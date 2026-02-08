SEK-Einsatz in Rüsselsheim: Mann hält seine Frau in Wohnung fest

Rüsselsheim - Am Sonntagmorgen hat es in Rüsselsheim einen SEK-Einsatz gegeben, bei dem ein 33 Jahre alter Mann festgenommen wurde.

Gegen 13.30 Uhr konnten die Spezialeinsatzkräfte den 33-Jährigen festnehmen. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der südhessischen Polizei sagte, gingen gegen 15 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizeistation in Rüsselsheim ein: Der 33-Jährige befände sich in einer psychischen Ausnahmesituation und halte seine 32 Jahre alte Frau in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Haßloch gegen ihren Willen fest.

Daraufhin rückte die Polizei an und sperrte den Bereich um das Haus weiträumig ab. Unterstützt wurde sie dabei von Spezialeinsatzkräften.

Die Beamten des SEK nahmen den Mann gegen 13.30 Uhr fest. Verletzte habe es demnach nicht gegeben.