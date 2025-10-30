Darum holt der Hessische Landtag nach zwei Jahren die Israel-Flagge ein

Wiesbaden - Gut zwei Jahre nach dem Terrormassaker in Israel hat Hessens Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (46, CDU ) beschlossen, die seit dem vor dem Parlament aus Solidarität mit dem jüdischen Staat gehisste Israel-Flagge einzuholen.

Rund zwei Jahre hatte der Hessische Landtag auch die israelische Flagge gehisst. © Andreas Arnold/dpa

Das soll laut einem Landtagssprecher am Donnerstagabend in Wiesbaden geschehen. Wallmann begründete diesen Schritt mit der Freilassung der letzten noch lebenden israelischen Geiseln.

Die Flagge war wiederholt attackiert worden. Sie wurde abgerissen, auch wurde versucht, sie anzuzünden. Der Bürgersteig davor wurde mit einer Parole beschmiert.

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums in Wiesbaden ermittelt in all diesen Fällen weiterhin der Staatsschutz. Noch gebe es keine konkreten Tatverdächtigen. Zeugen sollten sich melden.

Laut dem Landtag gab es hinsichtlich der Israel-Fahne auch kritische Zuschriften wegen der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen.