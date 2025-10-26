Debatte um "Stadtbild" in Deutschland spaltet auch hessische CDU

Offenbach am Main - Es ist ein Thema, das in ganz Deutschland derzeit hitzig diskutiert wird: Auch innerhalb der hessischen CDU wird d ie anhaltende "Stadtbild"-Debatte durchaus unterschiedlich beurteilt .

Andreas Bruszynski (l.) hat sich zur Debatte geäußert. © IMAGO/Patrick Scheiber

Während Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (53) Bundeskanzler Friedrich Merz (69) nach dessen Aussagen unterstützt, übt der Kreisvorsitzende der Offenbacher CDU, Andreas Bruszynski, Kritik.

Offenbach hat laut Statistischem Landesamt mit 39,8 Prozent den höchsten Ausländeranteil im Bundesland. Nach Angaben der Stadt haben 66,5 Prozent der Offenbacher Migrationshintergrund.

Merz hatte gesagt, die Migrationspolitik mache Fortschritte, "aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem". Bruszynski findet diese Formulierung "unglücklich", wie er der Deutschen Presse-Agentur erklärte. "Ich hätte das anders formuliert", so der Kreisvorsitzende.

Offenbach sei eine "bunte Stadt", in der Integration "tatsächlich relativ gut gelingt", sagte der Anwalt.

"In unserem Stadtbild kann man sehen, dass wir viele Migranten haben", stellte Bruszynski deutlich heraus. Sein Kernaspekt: "Aber Sie können natürlich nicht sagen, ob einer Arzt ist oder sich illegal in unserer Stadt aufhält."