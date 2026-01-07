Ehrlicher Finder bringt Goldmünzen im Wert von 20.000 Euro zur Polizei

Rüsselsheim am Main - Nicht schlechte staunte ein 46 Jahre alter Mann, als er nach seinem Einkauf in einem Supermarkt am Rüsselsheimer "Steinmarkt" am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr über den Kundenparkplatz zu seinem Auto schlenderte: Denn dort lagen mehrere Goldmünzen auf dem Boden.

Die gefundenen Goldmünzen besitzen einen Wert von 20.000 Euro. (Symbolbild) © 123rf/leungchopan

Der ehrliche Finder brachte den "Schatz" sofort zur Polizei. Dort stellte sich heraus, dass der Wert des Goldes stolze 20.000 Euro beträgt!

Selbstverständlich lobten die Beamten das vorbildliche Verhalten des 46-Jährigen.

Dann versuchten sie, den Besitzer der Goldmünzen zu ermitteln; allerdings bislang ohne Erfolg.