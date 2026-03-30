Einfach kein Schwein gehabt! Mutmaßlicher Erpresser von Rotte bei Flucht ausgebremst

Michelstadt - Damit dürften zwei mutmaßliche Erpresser bei ihren Planungen sicherlich nicht gerechnet haben: Einer der Männer wurde nahe Michelstadt in Hessen von mehreren Wildschweinen ausgebremst - mit Folgen für beide.

Einer der mutmaßlichen Erpresser (33) wurde von einer Rotte plötzlich die Straße kreuzender Wildschweine aufgehalten. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten, sollen die Verdächtigen seit Mitte März versucht haben, einen Geschäftsmann aus dem Odenwaldkreis zu erpressen.

Am späten Sonntagabend stand die geplante Geldübergabe auf dem Programm.

Demnach sollte das geforderte Bargeld in der Feldgemarkung im Bereich Michelstadt, Asselbrunn und Rehbach zur Abholung bereitgelegt werden.

Verdeckt agierenden Polizeikräften gelang es, einen der Beschuldigten, der zunächst in einem Fahrzeug vom vereinbarten Abholort flüchten konnte, zu lokalisieren. Bei seiner Flucht war er mit einer plötzlich kreuzenden Rotte kollidiert.

Die Folge: Er konnte laut Polizei nur wenig später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, vorläufig festgenommen werden.