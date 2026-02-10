Großeinsatz in Mittelhessen: Gebäude brennt lichterloh, Bewohner hört lauten Knall

Vogelsbergkreis - Im mittelhessischen Vogelsbergkreis ist die Feuerwehr am frühen Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Eine Scheune brannte und die Flammen drohten, sich auf das angrenzende Wohnhaus auszubreiten.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindern. Dennoch ist großer Sachschaden entstanden.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Brand in dem Ort Ruhlkirchen gegen 13 Uhr ausgebrochen. Der Bewohner des Hauses hatte zuvor einen lauten Knall gehört und war so auf das Feuer aufmerksam geworden.

Zeitnah hätten die Einsatzkräfte laut Polizei den Brand unter Kontrolle bringen können. Auch ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf das Wohnhaus sei verhindert worden.

Die Scheune, in der das Feuer nach derzeitigen Stand der Erkenntnisse ausgebrochen war, und eine Hebebühne sowie ein Fahrzeug darin wurden demnach vollständig zerstört.

Auch das Wohnhaus und eine Garage auf dem Nachbargrundstück wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.