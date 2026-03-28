Explosion in Wohnhaus: Polizei findet zwei Schwerverletzte und steht vor Rätsel

Taunusstein - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Taunusstein bei Wiesbaden wurden am frühen Samstagmorgen zwei junge Leute im Alter von 20 und 21 Jahren schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der Vorfall gibt der Polizei, die von einem "umfangreichen Schadensbild" in der Wohnung spricht, zurzeit Rätsel auf. Die Hintergründe sowie die Ursachen der Explosion sind nach wie vor vollkommen unklar.

Was ist passiert? Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr in der Früh alarmiert und zu dem Gebäude in Taunusstein-Neuhof gerufen worden. Dort trafen sie auf die beiden Schwerverletzten und eine zerstörte Wohnung.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Personen zur weiteren Behandlung in Spezialkliniken.