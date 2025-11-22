Aktion "Ich zahl' für Zwei": So macht Imbiss-Besitzer Tausende Bedürftige satt
Von Christine Schultze
Gießen - Ein Jahr nach dem Start der Aktion "Ich zahl' für Zwei" in Gießen freut sich Initiator Bayram Dalkilic über die große Resonanz.
Seit dem Beginn hätten spendable Menschen schon mehrere tausend Essen für Bedürftige an seinem Stand "Bayram Streetfood" finanziert, sagte Dalkilic.
Auf dem am kommenden Montag beginnenden Weihnachtsmarkt in der mittelhessischen Stadt seien auch andere Essensanbieter eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.
Das Prinzip von "Ich zahl' für Zwei" ist einfach: Wer selbst an einem Stand oder in einem Geschäft eine Mahlzeit kauft, kann Geld für weiteres Essen hinterlegen.
Die Beträge werden auf einer Liste vermerkt, und wenn ein hungriger Mensch nach einer kostenlosen Mahlzeit fragt, wird er von dem gespendeten Geld verköstigt.
"Ich zahl' für Zwei"-Aktion machte Initiator Dalkilic bekannt
Mit der Aktion sei er bereits so bekannt geworden, dass Menschen sich mit ihm fotografieren lassen wollen, ihm Geschenke und Blumen gebracht werden oder er Autogramme geben solle, sagte Dalkilic.
Besonders freut ihn dabei die große Herzlichkeit der Menschen. Auch wenn er mit seinem Essensstand in einer anderen Stadt stehe, kämen rasch Menschen an seinen Stand, die sich mit Spenden an der Aktion beteiligen wollen.
Die Idee hatte der aus der Türkei stammende Dalkilic, weil immer wieder bedürftige Menschen nach Essen bei ihm fragten.
Schließlich habe er sich an entsprechende Initiativen in Gießen gewandt und die Aktion vorgeschlagen. Auch weitere Gastronomen beteiligten sich daran.
Weitere Mitstreiter willkommen
Gerne würde Dalkilic zudem Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte für die Aktion gewinnen.
Auf dem Gießener Weihnachtsmarkt will er zudem am 6. Dezember 2000 Rosen verteilen und die Beschenkten dazu auffordern, diese an andere weiterzureichen.
Dies soll ein Symbol sein für Solidarität und Menschlichkeit, für Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander, sagte Dalkilic.
Titelfoto: Christian Lademann/dpa