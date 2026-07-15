Frau in Hessen auf offener Straße getötet: Zeugen überwältigen Ehemann

Kelkheim - Am Dienstagabend hat ein Mann im hessischen Kelkheim auf offener Straße mit einer Schnittwaffe seine Ehefrau getötet.

In der Nacht war die Polizei mit umfangreichen Maßnahmen zur Spurensicherung beschäftigt. © Mike Seeboth/dpa

Der Täter wurde festgenommen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Sein Motiv und die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Die Bluttat ereignete sich den Angaben zufolge um kurz nach 21 Uhr in der Kelkheimer Innenstadt im Bereich der Frankfurter Straße.

Der Mann habe seine Frau angegriffen und ihr eine Schnittverletzung zugefügt. Die Frau sei dann vor Ort gestorben. Zeugen hätten den Angreifer überwältigt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten, erklärte ein Polizeisprecher in der Nacht. Polizeikräfte hätten ihn dann festnehmen können.

Wie das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Frankfurt gemeinsam mitteilten, wurde der Ehemann bei seiner Festnahme verletzt. Weitere Einzelheiten konnten die Ermittler zunächst nicht nennen.