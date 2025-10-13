Gewalttat in Maintal: Opfer nach Not-OP in Lebensgefahr, Polizei sucht Mann

Maintal - Die Hintergründe der Gewalttat in Maintal , bei der ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, sind derzeit noch unklar, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Zudem wird ein etwa 20-jähriger Mann gesucht.

Passanten hatten den Schwerverletzten am Sonntagnachmittag auf der Straße entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. © Andreas Arnold/dpa

Passanten hatten den jungen Mann am Sonntagnachmittag mit augenscheinlichen Stichverletzungen auf der Straße entdeckt. Sie verständigten die Rettungskräfte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann einer Gewalttat zum Opfer fiel.

Nach einer Notoperation befinde sich der junge Mann weiter in einem kritischen Zustand, teilten die Ermittler am Montagmittag mit.

Vor Ort gab es am Sonntag umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Außerdem wurden zahlreiche Zeugen vernommen.