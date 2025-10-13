Gewalttat in Maintal: Opfer nach Not-OP in Lebensgefahr, Polizei sucht Mann
Von Michael Bauer
Maintal - Die Hintergründe der Gewalttat in Maintal, bei der ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, sind derzeit noch unklar, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Zudem wird ein etwa 20-jähriger Mann gesucht.
Passanten hatten den jungen Mann am Sonntagnachmittag mit augenscheinlichen Stichverletzungen auf der Straße entdeckt. Sie verständigten die Rettungskräfte.
Die Polizei geht davon aus, dass der Mann einer Gewalttat zum Opfer fiel.
Nach einer Notoperation befinde sich der junge Mann weiter in einem kritischen Zustand, teilten die Ermittler am Montagmittag mit.
Vor Ort gab es am Sonntag umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Außerdem wurden zahlreiche Zeugen vernommen.
Mann mit dunklen Haaren und dunklem Mantel gesucht
Nach bisherigen Erkenntnissen soll kurz nach der Tat ein etwa 20 Jahre alter und 1,70 Meter großer Mann mit dunklen Haaren und einem dunklen Mantel gemeinsam mit mindestens einem weiteren Mann vom Tatort geflüchtet sein.
Inwieweit diese Männer in Verbindung zu der Tat stehen, sei derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich Täter und Opfer kennen.
Hinweise auf eine Gefährdung Dritter haben sich den Angaben zufolge bislang nicht ergeben.
