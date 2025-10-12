19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt: Polizei sucht dringend Zeugen

Maintal - Ein lebensgefährlich verletzter Mann stellt die Polizei in Südosthessen vor viele Fragen: Der 19-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in Maintal aufgefunden, Zeugen sollen sich dringen bei den Ermittlern melden!

Die Polizei geht von einer Gewalttat aus: In Maintal wurde am Sonntag ein lebensbedrohlich verletzter junger Mann aufgefunden. © 5VISION.NEWS

Der Schwerverletzte sei gegen 16.15 Uhr in der Bahnhofstraße im Bereich der 120er-Hausnummern von Passanten entdeckten worden, teilten das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau gemeinsam mit.

Rettungskräfte waren demnach schnell vor Ort und versorgten den 19-Jährigen, der im Anschluss auf dem schnellsten Weg mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

"Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei von einer Gewalttat aus", ergänzte ein Sprecher. Die Hintergründe der mutmaßlichen Bluttat seien aber noch völlig unklar.

In der Bahnhofstraße in Maintal setzen am Montagnachmittag umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung ein. Der Bereich um den Tatort wurde abgesperrt. "Ebenso hat die Polizei Fahndungsmaßnahmen eingeleitet", hieß es weiter.