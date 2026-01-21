Rhein-Main-Gebiet: Weiter Einschränkungen im Zugverkehr durch entgleiste Lok
Von Mona Wenisch
Hattersheim - Die entgleiste Güter-Lok bei Hattersheim sorgt auch am Mittwoch für Probleme für Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Main-Gebiet.
"Die Strecke ist gesperrt wegen der Entgleisung einer Güterzug-Lokomotive in Hattersheim", heißt es in einer Verkehrsmeldung auf der Homepage des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).
"Die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10 entfallen zwischen Frankfurt und Mainz/Wiesbaden. Umleitungen über Rüsselsheim sind aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich", heißt es.
Auf der Störungskarte der S-Bahn der Deutschen Bahn steht, dass ein Ersatzverkehr für die S1 eingerichtet wurde. Die Busse pendeln zwischen Flörsheim (Main) und Frankfurt-Höchst.
Zu dem Unfall kam es früheren Angaben eines Bahnsprechers zufolge bei einer Rangierfahrt. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand.
Es sei ein Oberleitungsmast beschädigt worden, sodass ein Teil der Leitung repariert werden müsse. Die Reparatur werde voraussichtlich erst am Donnerstag abgeschlossen sein, hieß es von der Deutschen Bahn (DB) am Dienstagnachmittag.
Titelfoto: Mike Seeboth/dpa