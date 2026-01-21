Rhein-Main-Gebiet: Weiter Einschränkungen im Zugverkehr durch entgleiste Lok

Hattersheim - Die entgleiste Güter-Lok bei Hattersheim sorgt auch am Mittwoch für Probleme für Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Main-Gebiet.

Durch die entgleiste Lok wurde ein Oberleitungsmast beschädigt. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag andauern. © Mike Seeboth/dpa

"Die Strecke ist gesperrt wegen der Entgleisung einer Güterzug-Lokomotive in Hattersheim", heißt es in einer Verkehrsmeldung auf der Homepage des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

"Die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10 entfallen zwischen Frankfurt und Mainz/Wiesbaden. Umleitungen über Rüsselsheim sind aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich", heißt es.

Auf der Störungskarte der S-Bahn der Deutschen Bahn steht, dass ein Ersatzverkehr für die S1 eingerichtet wurde. Die Busse pendeln zwischen Flörsheim (Main) und Frankfurt-Höchst.

Zu dem Unfall kam es früheren Angaben eines Bahnsprechers zufolge bei einer Rangierfahrt. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand.