Großer Coup: Zivilfahnder stellen Drogen, Waffen und Bargeld in Kassel sicher

Kassel - Bei Durchsuchungen mehrerer Wohnungen haben Ermittler im nordhessischen Kassel Drogen mit einem Straßenverkaufswert von mehreren Tausend Euro sowie Waffen und Bargeld sichergestellt. Gegen einen Mann lagen bereits vier Haftbefehle vor - er wurde direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei einer groß angelegten Razzia hat die Polizei in Kassel mehrere Drogendealer auffliegen lassen. (Symbolbild) © Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilten, hatten Polizisten bereits am vergangenen Donnerstag insgesamt fünf Wohnungen mutmaßlicher Dealer durchsucht. Dabei trafen sie auf einen Mann, gegen den mehrere Haftbefehle bestanden.

Zunächst haben die Ermittler die Wohnungen von zwei Männern im Alter von 21 und 50 Jahren sowie einer 44-jährigen Frau durchsucht. Sie standen im Verdacht, unabhängig voneinander mit Kokain und Heroin gehandelt zu haben.

Neben Heroin und Marihuana seien auch Handys und Utensilien für den Rauschgifthandel sichergestellt worden. Die Verdächtigen seien nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen worden, die Ermittlungen dauern an.

Später haben die Drogenfahnder einen 37-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser offenbar Drogen an eine Gruppe von Männern übergeben habe. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten bei ihm den Angaben zufolge eine geringe Menge Heroin sowie Utensilien zum Drogenkonsum.