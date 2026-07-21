Grün und schnell wachsend: Wasserpest breitet sich in Hessen und Rheinland-Pfalz aus

Wiesbaden/Mainz - Selbst aus kleinen verschleppten Resten kann fix wieder eine ganze, bis zu drei Meter lange Pflanze werden. Die Schmalblättrige Wasserpest ist ein wahrer Überlebenskünstler und stellt die heimischen Gewässer vor Probleme.

In Wiesbaden am Schiersteiner Hafen wächst die Wasserpest aktuell extrem schnell und muss unbedingt aus dem Hafenbecken entfernt werden. © Hannes P. Albert/dpa

Recht weit verbreitet ist in Gewässern in Hessen und Rheinland-Pfalz vor allem die Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii). Sie kommt ursprünglich aus Nordamerika, wie aus dem Artensteckbrief des Regierungspräsidiums (RP) Gießen hervorgeht.

Und sie kann binnen kurzer Zeit dichte Bestände bilden, aus kleinen Resten können schnell wieder neue Pflanzen wachsen. Das RP spricht von einem "großen Regenerationspotenzial".

Seit 2017 gilt Elodea nuttallii laut einer EU-Verordnung als "invasive Art mit unionsweiter Bedeutung".

Dem Landesamt für Umwelt (LfU) Rheinland-Pfalz zufolge hat sie die ursprünglich aus Kanada eingeschleppte und hierzulande zunächst noch häufiger vorkommende Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis) größtenteils verdrängt. Elodea nuttallii sei insgesamt anpassungsfähiger, erklärte das LfU.